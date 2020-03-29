Испанская принцесса Мария Тереза умерла от пандемии COVID-19

Новости шоу бизнеса:Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии.

В Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза.

Представительница королевской семьи скончалась в четверг, 26 марта, от коронавируса. О смерти 86-летней принцессы сообщил на своей официальной странице в facebook ее младший брат, испанский политик, лидер карлистского движения 79-летний принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский, сообщает Daily Mail.

Принцесса Мария Тереза была двоюродной сестрой правящего короля Испании Филиппа VI. В Испании из-за ее политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса".

В своем сообщении принц рассказал, что его сестра стала жертвой пандемии COVID-19 и попросил помолиться за вечный покой сестры.

Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Всего в их семье родилось шестеро детей. У принцессы Марии Терезы своих детей не было.

Дом Пармских Бурбонов является младшей веткой испанской королевской семьи, находящейся у власти.