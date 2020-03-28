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Переболевшие коронавирусом Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в Америку (Фото)

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Переболевшие коронавирусом Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в Америку (Фото)
17:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Звездные супруги прошли курс лечения и вчера, 27 марта, вернулись домой в США.

Коронавирус с невероятной скоростью ширится по миру и пугает людей в разных уголках планеты. COVID-19 зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды. Он беспощадно поражает сотни тысяч человек по всему миру. Не обходит и знаменитостей. Звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена также подверглись заражению этим заболеванием. Однако супругам удалось быстро выздороветь и вернуться домой.

Том и Рита придерживались рекомендаций врачей, находились на карантине, поэтому им удалось быстро и вернуться из Австралии домой.

Папарацци зафиксировали, что пара приземлилась в Лос-Анджелесе в пятницу, 27 марта. Актеры прошли сложное испытание далеко от родных и сейчас выглядят невероятно счастливыми, потому что наконец вернулись в родной дом.

Фото www.instagram.com/justjared

Фото www.instagram.com/justjared

Фото www.instagram.com/justjared

17 марта сын супругов рассказал, что родители чувствуют себя хорошо, и их уже выписали из больницы. Однако Рита и Том соблюдали карантина, чтобы не подвергать опасности других.

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Напомним, по состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели. Больше всего заболевших в США - 104 205, затем идут Италия - 86 498, Китай - 81 394, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134. По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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США, Америка, Том Хэнкс, Коронавирус, Рита Уилсон, Covid-19.
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