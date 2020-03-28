У вокалиста Rammstein не нашли коронавирус

Новости шоу бизнеса:У лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус COVID-19.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн находится в больнице, но коронавирус у него не обнаружен.

Об этом информирует Bild, опровергая свою же предыдущую информацию.

"Вокалист Rammstein находился на карантине в реанимации берлинской больницы. Стало известно, что он не заражен коронавирусом, как считалось ранее", - сообщает издание.

Bild добавляет, что Линдеманн сначала сам предполагал, что заразился коронавирусом, но тест оказался отрицательным.

В середине марта певец выступал со своим сольным проектом в России. После концерта в Москве, вернувшись в Берлин, он обратился к врачу в связи с высокой температурой. У Линдеманна диагностировали пневмонию, его немедленно доставили в реанимацию, где поместили на карантин.

Музыкант уже чувствует себя лучше, опасность для жизни миновала, пишет издание. Впрочем, посещать его запрещено. На следующей неделе ему будет сделан еще один тест на коронавирус.

Следует добавить, что в начале марта Линдеманн в рамках тура-презентации нового альбома посетил также Украину, сообщает Extra Tipp. 6 марта он провел концерт в Киеве. А заодно совершил поездку в чернобыльскую зону отчуждения.

По последним данным Института Роберта Коха, в Берлине инфицировані коронавирусом 1955 человек.