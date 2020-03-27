СМИ: Тилль Линдеманн заразился коронавирусом

Фронтмена известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с признаками коронавируса в одну из больниц Берлина, Германия.
Об этом сообщили журналисты издания Bild.
Известно, что вокалист сейчас находится в отделе интенсивной терапии.
В издании инсайдеры добавляют, что у лидера Rammstein была очень высокая температура. "На прошлой неделе Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После концерта в Москве 15 марта он вернулся в Берлин", – резюмировал источник в издании.