СМИ: Тилль Линдеманн заразился коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Фронтмена немецкой группы Rammstein госпитализировали с признаками коронавируса.

Фронтмена известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с признаками коронавируса в одну из больниц Берлина, Германия.

Об этом сообщили журналисты издания Bild.

Известно, что вокалист сейчас находится в отделе интенсивной терапии.

В издании инсайдеры добавляют, что у лидера Rammstein была очень высокая температура. "На прошлой неделе Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После концерта в Москве 15 марта он вернулся в Берлин", – резюмировал источник в издании.