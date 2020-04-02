"Сиди *** дома": Сэмюэл Л. Джексон зачитал жесткую сказку для взрослых (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Мстителей" в доходчивой форме призвал всех оставаться дома на время карантинных мер.

Американский писатель Адам Мэнсбах создает произведения в жанре, который он сам называет "детские книжки для взрослых". Формат детских стишков наполнен весьма недетским содержанием с обилием непечатных выражений. Первая книга писателя "Иди *** спать" одно время занимала первое место в списке бестселлеров Amazon.com. Аудиоверсию книги записал Сэмюэл Л. Джексон. При этом вводный монолог актера, где он объясняет, почему решился записать книгу, сравним по времени со временем чтения самой книги - 2 минуты против 4,5 минут.

Для популяризации идей самоизоляции на днях писатель создал новую книгу под названием "Сиди *** дома". В ночном шоу Джимми Киммела Сэмюэл Л. Джексон с удовольствием познакомил с ней зрителей. При этом актеру не пришлось нарушать самоизоляцию. В шоу он участвовал по видеосвязи. В новой сказке говорится: "Оставайтесь, блин, дома, ведь коронавирус распространяется слишком быстро. Не время ходить на работу или просто гулять на улицах. Друзья, мойте чаще руки и сидите дома. Сэм чертов Джексон просит вас об этом".

Разумеется, в каждом предложении для доходчивости присутствуют непечатные слова.

Напомним, звезды фильма "Заражение" совместно с учеными из Колумбийского университета записали видео о новом коронавирусе и о том, как можно избежать заражения. В проекте приняли участие Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль.