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Актеры фильма "Заражение" записали видео о коронавирусе

Актеры фильма "Заражение" записали видео о коронавирусе
16:27 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Голливудские актеры призывают тщательно мыть руки и соблюдать дистанцию.

Звезды фильма "Заражение" совместно с учеными из Колумбийского университета записали видео о новом коронавирусе и о том, как можно избежать заражения. В проекте приняли участие Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль.

Как сообщает ВВС, кампанию в соцсетях инициировала Колумбийская школа общественного здравоохранения Mailman. Ее представители связались с актерами "Заражение" и предложили сделать несколько совместных заявлений.

В коротких видео каждый из них рассказывает о том, как можно избежать заражения. Например, Уинслет, которая сыграла эпидемиолога в фильме, говорит: "Мойте руки так, как будто от этого зависит ваша жизнь". А Котийяр рассказала о важности социального дистанциирования, заявив, что без этого количество жертв вируса резко возрастет.

"Заражение" Стивена Содерберга вышел в 2011 году и рассказывает о смертельном вирусе, который быстро распространяется по всему миру. Во время съемок команду, которая работала над картиной, консультировали эксперты по пандемии и другим медицинским сферам. После начала распространения нового коронавируса популярность фильма резко возросла.

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Напомним, что в мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего больных зафиксировано в США - 215 417, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 981.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 47 208 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155. Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 700 человек.

В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

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Актеры, Знаменитости, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Актрисы, Заражение, Стивен Содерберг, Коронавирус, Лоуренс Фишберн, Covid-19, Дженнифер Эль, Mailman.
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