Соавтор песни "I Love Rock`n`Roll" Алан Меррилл умер от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Рокер написал песню "I Love Rock`n`Roll" в 1975 г. вместе с гитаристом Джейком Хукером.

Певец Алан Меррилл умер в Нью-Йорке на 69-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О смерти отца сообщила его дочь. Она отметила, что отец умер вчера, 29 марта.

"Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают", – написала Лаура Мерилл.

Что известно об Алане Мэрилле?

Алан Мерилл родился в 1951 году в Нью-Йорке. Он был сыном двух джазовых музыкантов – певицы Хелен Меррилл и саксофониста Аарона Сакса. До 13 лет учился в британском интернате. Вернувшись в США, в 14-летнем возрасте начал играть в кафе Greenwich Village's. С этого момента и началась его певческая карьера.

Легендарную песню I Love Rock 'n' Roll он написал в 1975 году, когда выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100 и удерживала позицию в течение семи недель.

В 2001 году песня стала синглом, записанным звездой американской поп-музыки Бритни Спирс.

За последние годы он выпустил несколько альбомов в качестве сольного исполнителя, а до марта 2020 года выступал на концертах.