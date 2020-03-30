Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
В Украине усиливают карантинные меры
В Украине усиливают карантинные меры
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта

Соавтор песни "I Love Rock`n`Roll" Алан Меррилл умер от коронавируса

Соавтор песни "I Love Rock`n`Roll" Алан Меррилл умер от коронавируса
12:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Рокер написал песню "I Love Rock`n`Roll" в 1975 г. вместе с гитаристом Джейком Хукером.

Певец Алан Меррилл умер в Нью-Йорке на 69-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О смерти отца сообщила его дочь. Она отметила, что отец умер вчера, 29 марта.

"Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают", – написала Лаура Мерилл. 

Что известно об Алане Мэрилле?

Алан Мерилл родился в 1951 году в Нью-Йорке. Он был сыном двух джазовых музыкантов – певицы Хелен Меррилл и саксофониста Аарона Сакса. До 13 лет учился в британском интернате. Вернувшись в США, в 14-летнем возрасте начал играть в кафе Greenwich Village's. С этого момента и началась его певческая карьера. 

СМИ: Заболевший коронавирусом Пласидо Доминго экстренно госпитализирован

Легендарную песню I Love Rock 'n' Roll он написал в 1975 году, когда выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100 и удерживала позицию в течение семи недель.

В 2001 году песня стала синглом, записанным звездой американской поп-музыки Бритни Спирс.

За последние годы он выпустил несколько альбомов в качестве сольного исполнителя, а до марта 2020 года выступал на концертах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Вирус, Коронавирус, Covid-19, Заболевшие коронавирусом, Смертность от коронавируса, Алан Меррілл, I Love Rock`n`Roll.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
02 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
03 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
04 Емец сообщил, что не собирается в отставку
05 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет существенное похолодание: погода на неделю
В Украину идет существенное похолодание: карта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь