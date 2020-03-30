СМИ: Заболевший коронавирусом Пласидо Доминго экстренно госпитализирован

Новости шоу бизнеса:В середине марта у 79-летнего вокалиста диагностировали коронавирус и на днях его состояние здоровья ухудшилось.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго оказался в больнице. Менеджеры Пласидо Доминго сообщили, что медикам удалось стабилизировать его состояние.

Как информирует таблоид Mirror, Пласидо Доминго сейчас находится в мексиканском госпитале Акапулько. Именно в этом городе знаменитый оперный певец имеет недвижимость и проводит немало свободного времени.

По словам представителей вокалиста, сейчас жизни Пласидо Доминго ничего не грозит. Самую критическую часть болезни с сильной лихорадкой артист уже преодолел, однако медики решили все же госпитализировать его из-за риска развития пневмонии.

Инсайдеры предполагают, что вскоре Пласидо Доминго покинет госпиталь и продолжит лечение дома. Однако менеджеры оперного певца отмечают: из клиники его выпишут только тогда, когда медики позволят это сделать.

Он будет оставаться в больнице, пока врачи сочтут это необходимым, – отметил представитель оперного певца.

Об инфицировании COVID-19 Пласидо Доминго Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом объявил 22 марта. В сети он признался, что имел симптомы коронавируса – лихорадку и кашель. Оперный певец сдал тест в больнице, который оказался положительным. Поэтому Пласидо Доминго и его семья решили самоизолироваться и не распространять недуг.