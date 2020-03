Беременная невеста Бориса Джонсона временно изолировалась

Несколько дней назад Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что болен коронавирусом. Он изолировался у себя дома, но продолжает дистанционно работать и выполнять свои обязанности.

55-летний Борис Джонсон жил на знаменитой Даунинг-стрит в Лондоне вместе со своей возлюбленной Кэрри Саймондс. 32-летняя женщина сейчас беременна, и, чтобы не подхватить инфекционное заболевание, вместе с их собакой джек-рассел-терьером переехала в дом в Камбервелле, который они с Джонсоном приобрели в прошлом году за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщают в издании The Daily Mail.

Кэрри находится на шестом месяце беременности, поэтому родить должна где-то в начале лета.

Она в Камбервелле с собачкой Дилином, в последние несколько дней она не контактировала с премьер-министром, – сообщила изданию подруга Симондс.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020