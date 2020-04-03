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Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса

Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса
08:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Комедиант из Шотландии Эдди Лардж умер в 78 лет, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус.

Новый диагноз оказался для него фатальным, пишет Daily Mail. Эту информацию подтвердил в Фейсбук сын артиста.

"С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к несчастью, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце не справилось", - написал он.

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Выходец из Глазго Эдди Лардж прославился благодаря авторскому комедийному дуэту Little and Large, который основал в 1971 году напару с Сидом Литтлом. Комедийное шоу приятелей выходило на флагманском телеканале BBC с 1978-1991 год, собирая у экранов на пике своей популярности до 15 млн зрителей.

Напомним:

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Все по теме:

Знаменитости, Комик, Коронавирус, Заболевшие коронавирусом, Смертность от коронавируса, Эдди Лардж.
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