Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса

Новости шоу бизнеса:Комедиант из Шотландии Эдди Лардж умер в 78 лет, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус.

Новый диагноз оказался для него фатальным, пишет Daily Mail. Эту информацию подтвердил в Фейсбук сын артиста.

"С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к несчастью, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце не справилось", - написал он.

Выходец из Глазго Эдди Лардж прославился благодаря авторскому комедийному дуэту Little and Large, который основал в 1971 году напару с Сидом Литтлом. Комедийное шоу приятелей выходило на флагманском телеканале BBC с 1978-1991 год, собирая у экранов на пике своей популярности до 15 млн зрителей.

Напомним: