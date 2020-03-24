"Эта штука очень неприятная": Иванну Сахно госпитализировали

У Иванны Сахно, известной по роли девушки Джеймса Бонда, 22 марта обнаружили коронавирус. Тест на Covid-19 показал положительный результат. Тогда знаменитость призвала подписчиков оставаться дома. Но уже сегодня она рассказала в инстаграм-сторис о своей госпитализации.
Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно отнимает здоровье и жизнь людей по всему миру. Ежедневно становится известно о тысячах инфицирований и сотнях смертей от недуга. Среди больных оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса.
22-летняя Иванна Сахно рассказала, что симптомы заболевания у нее появлялись не сразу. Она чувствовала боль в спине и легких, было носовое кровотечение и поднялась температура. Однако девушка лечилась дома, находилась на самоизоляции. Теперь она сообщила о госпитализации.
Напоминаю, оставайтесь дома и мойте руки! Эта штука очень неприятная, и я уверена, что вы не хотите ею заразиться, как и те, кто рядом с вами. Я под контролем, обо мне позаботились, – подписала фото актриса.
Напомним:
Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.
У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.
Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.