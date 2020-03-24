"Эта штука очень неприятная": Иванну Сахно госпитализировали

Новости шоу бизнеса:Иванна Сахно сообщила, что ее госпитализировали.

У Иванны Сахно, известной по роли девушки Джеймса Бонда, 22 марта обнаружили коронавирус. Тест на Covid-19 показал положительный результат. Тогда знаменитость призвала подписчиков оставаться дома. Но уже сегодня она рассказала в инстаграм-сторис о своей госпитализации.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно отнимает здоровье и жизнь людей по всему миру. Ежедневно становится известно о тысячах инфицирований и сотнях смертей от недуга. Среди больных оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса.

22-летняя Иванна Сахно рассказала, что симптомы заболевания у нее появлялись не сразу. Она чувствовала боль в спине и легких, было носовое кровотечение и поднялась температура. Однако девушка лечилась дома, находилась на самоизоляции. Теперь она сообщила о госпитализации.

Напоминаю, оставайтесь дома и мойте руки! Эта штука очень неприятная, и я уверена, что вы не хотите ею заразиться, как и те, кто рядом с вами. Я под контролем, обо мне позаботились, – подписала фото актриса.

Напомним: