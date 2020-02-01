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Суббота, 01.02.2020
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Ушел из жизни актер из "Звездных войн" Алан Харрис

Ушел из жизни актер из "Звездных войн" Алан Харрис
15:33 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Харрис до последнего сражался с раком, но не победил его.

Алан Харрис прославился уже в преклонном возрасте, сыграв в трилогии научной франшизы "Звездных войн" во всех частях.

Он умер от рака легких 5 января в субботу утром. Болезнь у него обнаружили в 2018 году, и с тех пор он начал борьбу, но из-за ослабленного организма, рак его победил.

В "Звездных войнах" Харрис играл охотника Босска, которому надо было выследить "Тысячелетнего сокола". Он блестяще исполнял свою роль во всех эпизодах.

Кроме того, Алан Харрис даже во время болезни выходил на связь с фанатами и лично разговаривал с поклонниками его творчества.

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О его смерти также сообщили в социальных сетях: "Алан был настоящим джентльменом и фаворитом публики. Нам грустно осознавать, что это произошло. Мир будет скучать по нему. Покойся с миром, Алан Харрис", "Производственная команда любила работать с ним. Он бы сделал все, что вы просили, без суеты, при этом реализовал бы это в лучших стандартах качества. Если на съемках случались проблемы, он мог долгое время "держать сцену", пока ситуация не стабилизируется. Харрис был по-настоящему преданным, трудолюбивым и надежным человеком. Он был одним из лучших парней, с которыми вы могли работать", - писали на странице.

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Смерть, Американский актер, Альманах 2020, Алан Харрис.
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