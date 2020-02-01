"Королева саспенса": умерла автор бестселлера "Дети не вернутся"

Новости шоу бизнеса:Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк умерла в возрасте 92 лет.

Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор более сорока бестселлеров в жанре триллер и книг для детей умерла в пятницу, 31 января.

По данным СМИ, Кларк умерла в городе Нейплс американского штата Флорида. Причину смерти пока не сообщают.

Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке.

Несколько лет работала помощником редактора и секретарём, также была стюардессой в авиакомпании Пан-Американ.

После замужества Мэри Хиггинс Кларк посвятила себя семье и литературе. За свою жизнь она написала более 50 книг в жанре триллера, многие из которых стали бестселлерами в США и европейских странах.