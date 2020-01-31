Умерла актриса из культового фильма "Операция Ы"

Новости шоу бизнеса:Светлана Агеева ушла из жизни в возрасте 79 лет.

28 января в Москве на 80 году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Светлана Агеева. Печальную новость сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

Известно, что актриса скончалась в одной из столичных больниц. Причина смерти не оглашается, но СМИ пишут, что Светлана Агеева продолжительное время боролась с болезнью.

Российская актриса более известна по двум эпизодическим ролям в кино. Так, Светлана Агеева сыграла в комедии режиссера Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Одна из них – роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте антипод Шурика, бездельник и тунеядец Федя.

Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. Выпускница ГИТИСа. Актриса, которая чаще играла в театре, но всегда мечтала покорить большие экраны.