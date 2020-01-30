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Оззи Осборн рассказал, как живет после диагностики болезни Паркинсона (Фото)

Оззи Осборн рассказал, как живет после диагностики болезни Паркинсона (Фото)
19:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, у которого диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона, рассказал, как живет после такой новости и что планирует делать дальше.

Заболевание диагностировали еще в прошлом году, однако Осборн поделился этой информацией совсем недавно, 21 января.

71-летний Оззи Осборн признался, что не чувствует себя счастливым, поскольку потерял здоровье, однако зацикливаться на мыслях о смерти не собирается. Подробностями жизни после диагностики болезни музыкант поделился в интервью музыкальному журналу Kerrang.

В 2019 году Оззи госпитализировали с воспалением легких. Тогда он был вынужден отложить мировое турне. После болезни он восстанавливался дома, где выбил металлические стержни, которые ему имплантировали в 2003 году после аварии на квадроциклах. Следствием этого стали серьезные травмы спины, шеи и плечей. Осборн перенес операцию на шее, после которой развилась болезнь Паркинсона.

 
 
 
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Публикация от Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

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"Думаю ли я о том, когда придет мое время? Да, я думаю о смерти. Но не беспокоюсь об этом. Меня здесь не будет через 15 лет. Я не зацикливаюсь на этом, потому что это случится с нами всеми. Болезнь выбила из меня все дерьмо, но я все еще здесь. На самом деле, я беспокоился о смерти больше, когда был моложе. Сейчас просто стараюсь наслаждаться вещами как можно больше, хотя иногда это так трудно", – рассказывает музыкант.

Сейчас он готов выпустить двенадцатый студийный альбом Ordinary Man.

"Я искренне верю в то, что создание этого альбома — лучшее лекарство, которое я мог получить. Я делал то, что мне нравится. Хотел бы сделать больше, но даже это было прекрасно", – признается Оззи Осборн.

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Болезни, Болезнь Паркинсона, Знаменитости, Звезды, Оззи Осборн.
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