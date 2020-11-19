Умерла Любовь Румянцева: самые известные фильмы актрисы

В среду, 18 ноября, скончалась известная белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Женщине было 77 лет.

Печальной новостью поделились в пресс-службе киностудии "Беларусьфильм" на странице в Facebook. "Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", - отмечают в посте.

Любовь Григорьевна Румянцева родилась 18 апреля 1943 года в городе Пятигорске Ставропольского края, СССР.

В 1966 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). В том же году стала актрисой киностудии "Беларусьфильм", где она играла в спектакле "Таланты и поклонники" и "Женитьба Бальзаминова".

В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей.

Фильм "Альпийская баллада" 1965 года режиссера Бориса Степанова по повести Василия Быкова принесла Румянцевой мировую известность и любовь зрителей. В 2003 году кинолента участвовала в ретроспективном показе на кинофоруме в Каннах.

В фильме ведется рассказ о трех днях жизни бежавших из плена белоруса Ивана и итальянки Джулии.

В 1968 году вышел фильм с участием актрисы "Аннычка". В прокате 1969 года лента заняла 19-е место, посмотрели "Аннычку" 25,1 миллиона зрителей.

Действие фильма происходит на Западной Украине во время Второй мировой войны. Романтический рассказ о любви юной гуцулки и советского партизана Андрея, которому девушка спасла жизнь, вылечив от ран.

Она также сыграла главные роли в ленте "Колыбельная" (1959) и "Житие и вознесение Юрася Братчика" (1967).

Запомнилась зрителям и по ролям второго плана в картинах "Венок сонетов" (1976), "Расписание на послезавтра" (1978), "Удивительные приключения Дениса Кораблева" (1979).

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