Во Львове умерла выдающаяся певица Мария Байко

18 ноября ушла из жизни народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Мария Байко. Артистке было 89 лет.

О трагическом событии сообщил ее сын - ректор Академии искусств Владимир Одрехивский на своей страничке в Фейсбуке.

«Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко», - написал Одреховский.

Мария Байко – украинская концертно-камерная певица, обладательница лирического сопрано. Свою жизнь посвятила исполнению украинских народных песен и романсов как сольно, так и в составе сестер Байко.

Мария - лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 год), Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1976 год), профессор кафедры сольного пения Львовской консерватории с 1982 года, Заслуженная и Народная артистка Украины.

За свою творческую карьеру певица выпустила три сольных альбома - "Поет Мария Байко", "Песни края Франко", "О, не забудь" (старинные романсы), компакт-диск "Спиваночки мои", и пять пластинок с сестрами Байко.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончался народный артист Украины, режиссер Роман Виктюк.