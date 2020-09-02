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В России скончался актер сериала "Воронины" Борис Клюев

В России скончался актер сериала "Воронины" Борис Клюев
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Последние годы жизни актер боролся с онкологией.

Российский актер Борис Клюев, известный по ролям Николая Петровича в сериале "Воронины" и Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", скончался на 77 году жизни. Народный артист России умер от онкологического заболевания, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, в последнее время актер тяжело болел. В 2018 году ему поставили диагноз рак легких.

"Борис Клюев умер. Он был тяжело болен", - заявила Михайлова.

 Борис Клюев

Актер до последнего участвовал в репетициях нового спектакля. Еще 1 августа он присутствовал на сборе труппы.

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Место и время похорон артиста пока неизвестно. Прощание состоится в Малом театре.

Напомним, Борис Клюев подписал письмо в поддержку вторжения России в Украину в 2014 году. В связи с этим объявлен персоной нон-грата - это лица, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Смерть, Борис Клюев, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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