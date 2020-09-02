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Не дожила до своего 75-летия один день: умерла актриса Ирина Печерникова

Не дожила до своего 75-летия один день: умерла актриса Ирина Печерникова
15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября.

Ирина Печерникова умерла за один день до своего 75-летия. Актриса снялась в знаковом фильме "Доживем до понедельника" в роли учительницы английского языка, Об этом рассказала подруга актрисы Нина Давыдова.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - сообщила Давыдова.

Печерникова начала свою театральную карьеру во время обучения в Школе-студии МХАТ. Зрителю стала известна благодаря ролям в фильмах "Щит и меч", "Доживем до понедельника", "Города и годы", "Два капитана" и других.

Ирина Печерникова

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Ирину Печерникову называли российской Одри Хепберн. Актриса трижды выходила замуж. Особенно трагичны ее отношения с погибшим актером Александром Соловьевым. Детей у нее не было.

Как сообщалось ранее, американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Ирина Печерникова.

Автор:

Телеграф
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