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Автор песни "I Like To Move It" Эрик Морилло найден мертвым во Флориде
Автор песни "I Like To Move It" Эрик Морилло найден мертвым во Флориде

Автор песни "I Like To Move It" Эрик Морилло найден мертвым во Флориде

Автор песни "I Like To Move It" Эрик Морилло найден мертвым во Флориде
Обновлено 04:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Во Флориде найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший популярную песню I Like To Move It.

Тело музыканта нашли утром 1 сентября, сообщают NBC Miami и TMZ.

Причины смерти музыканта пока что не установлены. Ему было 49 лет. В начале августа Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии в отношении к женщине, которое предположительно произошло в декабре 2019 года в Майами-Бич. Позже его выпустили под залог, назначив судебные слушания на 4 сентября.

Эрик Морилло родился в Нью-Йорке 26 марта 1971 года. Наибольшую известность Морилло получил благодаря песне I Like To Move It, выпущенной в 1993 году. Трек был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом (настоящее имя - Марк Куоши).

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"I Like To Move It" стал одним из главных танцевальных треков, неоднократно попадая в списки разных профильных изданий. В 2005 году песню использовали в мультфильме "Мадагаскар", где его исполнял Король лемуров Джулиан.

Морилло также трижды получал награду DJ Awards как лучший международный диджией и трижды - как лучший диджей в стиле хаус.

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Флорида, Эрик Морилло.

Автор:

Телеграф
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