Умерла актриса из "Унесенных ветром" Оливия Де Гавиланд

В субботу, 25 июля, у себя дома в Париже умерла знаменитая голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.

В возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.

"Оливия де Гавиланд, актриса, любимая миллионами как Мелани Уилкс из фильма "Унесенные ветром", и двукратная обладательница Оскара умерла в воскресенье в ее доме в Париже. Ей было 104 года", - говорится в сообщении.

Как сообщила нью-йоркская публицист Лиза Голдберг,известная актриса Оливия де Гавиланд умерла от естественных причин, .

Знаменитость родилась в Токио 1 июля 1916 года, в семье британцев. Родители развелись, когда ей было 3 года, ее мать привезла ее и младшую сестру Джоан в Саратогу, Калифорния.

Оливия де Хэвилленд была известна по ролям в фильмах "Приключения Робин Гуда" (1938), "Унесенные ветром" (1939), "Наследница" (1949) и "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964). Ее считали одной из последних оставшихся в живых актрис "золотой эры" голливудского кинематографа.