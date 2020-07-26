СМИ: Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи

В Сети появились первые отрывки из скандальной автобиографической книги Гарри и Меган Маркл – Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение покинуть королевскую семью и теперь живут независимо от британской монархии. Раньше все были уверены, что такая идея принадлежит Меган, однако сейчас в СМИ появилась новая информация о том, что инициатором стал сам Гарри.

Появились первые отрывки из автобиографической книжки бывших герцогов Сассекских. Известно. что труд выйдет в свет 11 августа, в тоже время СМИ уже активно дискутируют относительно его содержания.

Речь идет о выходе Меган Маркл и принце Гарри из королевской семьи. На сайте издания The Sunday Times появилась интересная информация по этому поводу.

Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся с этим. Меган открыла ему дверь, – рассказал инсайдер.

В опубликованном материале говорится о том, что решение принца Гарри сильно расстроило его супругу. Однажды она даже жаловалась подруге со слезами на глазах.

Я отдала всю свою жизнь ради этой семьи... Была готова сделать все возможное. Но мы здесь. Это очень грустно, – делилась Маркл.

В автобиографии также упоминается отношения между принцем Уильямом и Гарри. Похоже, что слухи об их сложности все-таки являются правдой. Сообщается, что конфликты между двумя братьями начались еще до свадьбы герцогов Сассекских.