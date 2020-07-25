Принцев Уильяма и Гарри обвинили в растрате денег благотворительного фонда их матери

Герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские попали в неловкую ситуацию, связанную со средствами благотворительного фонда Royal Foundation, который был учрежден принцессой Дианой в 1997 году, а потом был передан Королевскому фонду в 2013 году.

Как сообщает Insider, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл нарушили правила Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса.

Антимонархическая организация Republic обвинила членов королевской семьи Великобритании в нецелевом использовании средств благотворительного фонда Royal Foundation, а также собственного фонда принца Гарри и Меган Маркл Sussex Royal, который получил от Royal Foundation более 184 тысяч долларов.

"Ни один из покровителей не является распорядителем Royal Foundation, поэтому стоит также вопрос о независимости распорядителей фонда", - заявляет руководитель Republic Грэм Смит.

Кроме этого, фонд герцогов Кембриджских выделил 183 тысячей долларов на запуск еще одной некоммерческой организации принца Гарри Travalyst.

В свою очередь, адвокаты королевской семьи считают данные обвинения абсолютно ложными, а также заверяют, что братья очень трепетно относятся к благотворительным средствам и направляют их на позитивное изменения мира.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд с просьбой остановить распространение фото их сына, которое сделали папарацци в их дворе.