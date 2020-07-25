Принцев Уильяма и Гарри обвинили в растрате денег благотворительного фонда их матери

Как сообщает Insider, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл нарушили правила Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса.
Антимонархическая организация Republic обвинила членов королевской семьи Великобритании в нецелевом использовании средств благотворительного фонда Royal Foundation, а также собственного фонда принца Гарри и Меган Маркл Sussex Royal, который получил от Royal Foundation более 184 тысяч долларов.
"Ни один из покровителей не является распорядителем Royal Foundation, поэтому стоит также вопрос о независимости распорядителей фонда", - заявляет руководитель Republic Грэм Смит.
Кроме этого, фонд герцогов Кембриджских выделил 183 тысячей долларов на запуск еще одной некоммерческой организации принца Гарри Travalyst.
В свою очередь, адвокаты королевской семьи считают данные обвинения абсолютно ложными, а также заверяют, что братья очень трепетно относятся к благотворительным средствам и направляют их на позитивное изменения мира.
Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд с просьбой остановить распространение фото их сына, которое сделали папарацци в их дворе.