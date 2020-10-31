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Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
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Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
14:48 Сегодня Телеграф

В субботу, 31 октября, стало известно, что шотландский актер Шон Коннери умер в 90 лет. 

Как пишет BBC, об этом сообщила его семья. 

Наибольшую известность актеру принесла роль Джеймса Бонда, Коннери сыграл в семи фильмах серии и первым вывел франшизу на большие экраны. 

За свою длинную карьеру, актер удостоился многочисленных наград, включая Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса.

Среди его других известных фильмов - "Охота за красным октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Скала". 

Коннери считали лучшим актером, сыгравшим известного британского шпиона Джеймса Бонда, и это подтверждалось в многочисленных опросах. 

Свой "Оскар" получил в 1988 году, он получил статуэтку как лучший актер второго плана за роль ирландского полицейского в фильме "Неприкасаемые".

В 2000 году был посвящен в рыцари. В августе ему исполнилось 90 лет.

Интересно, что причину смерти Шона Коннери его родные не сообщили.

Напомним, 26 октября от коронавируса скончался британский актер Джонни Лиз.

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Все по теме:

Шон Коннери, Умер, Актер, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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