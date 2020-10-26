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Коронавирус забрал жизнь звезды "Фермы Эммердейл" Джонни Лиза

Коронавирус забрал жизнь звезды "Фермы Эммердейл" Джонни Лиза
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный британский актер Джонни Лиз скончался 25 октября. На момент смерти ему было 78 лет.

Новость о смерти Лиза сообщила его дочь Холли изданию Daily Star.

Девушка рассказала, что ее отец около двух недель тяжел болел. По прибытию в больницу Джонни Лизу сделали тест на Covid-19, который показал позитивный результат.  

На следующий день после диагностирования коронавируса актер скончался от сердечного приступа, который, видимо, повлек за собой вирус.

«Он был очень сильным человеком и моим другом. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень тяжело сейчас" – рассказала Холли.

 
 
 
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Публикация от Emmerdale Number 1 fan (@emmerdalefan1972)

Брат актера, Филипп на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, в котором также подтвердил печальную новость о смерти Джонни: «Он рассмешил тысячи людей. Нам всем будет его очень не хватать. Покойся с миром, Джон. Твой любящий брат Фил и сестры Пэм и Шейла.»

Джонни Лиз  - британским актер телевидения и кино. В 1982 году он дебютировал на телевидении в ситкоме "Открыто круглосуточно".  Трижды появлялся в мыльной опере "Улица Коронации", играя каждый раз разную роль.  

 
 
 
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Публикация от @mulitfandom_2314

Наиболее известен в роли Неда Гловера в сериале "Ферма Эммердейл". А также снимался во многих фильмах и сериалах: "Английский цирюльник", "Метод крекера", "Лига джентльменов", "Жизнь на Марсе" и "Биение сердца".

Ранее, "Телеграф" писал, что после смерти Дмитрия Стужука, его страничка в Instagram была удалена.

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Смерть, Актер, Альманах 2020, Джонни Лиз.

Автор:

Телеграф
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