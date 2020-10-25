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Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек

Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек
18:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Софии Стужук

Популярный 25-летний блогер София Стужук на своей официальной странице в Инстаграм сообщила, что данная социальная сеть удалила страницу ее бывшего супруга, покойного Дмитрия Стужука, который умер 16 октября от коронавируса.

Отметим, что на Инстаграм Дмитрия было подписано больше миллиона человек.

Как ранее писал "Телеграф", изначально Дмитрий, болен коронавирусом, находился на домашнем лечении, но болезнь прогрессировала и дала нагрузку на сердце. Тогда мужчину оправили в реанимацию, где он впал в кому, а через некоторое время скончался.

София очень тяжело переживает смерть родного ей человека, ведь несмотря на бракоразводный процесс, они оставались в хороших отношениях. Недавно она поделилась с подписчиками, какой была история их отношений, а также посвятила трогательный пост об умершем от COVID-19 супруге.

 
 
 
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После смерти Дмитрия стало известно, что его близкая подруга также подхватила коронавирус.

Напомним, что Дмитрий Стужук являлся успешным фитнес-блогером. Мужчина занимался рекламой одежды, духов и вел популярный мужской блог. О смерти экс-супруга сообщила София, от которой у Дмитрия остались трое маленьких детей.

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Instagram, София Стужук, Дмитрий Стужук.

Автор:

Телеграф
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