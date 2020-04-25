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Американского актера украинского происхождения нашли мертвым в своем доме

Американского актера украинского происхождения нашли мертвым в своем доме
17:19 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Гибель актера Дмитрия Дьяченко не связывают с пандемией коронавируса.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о смерти 52-летнего Дмитрия Дьяченко, который сыграл в популярном фильме Запретная зона (англ. Chernobyl Diaries - Чернобыльские дневники). Об этом сообщили журналисты популярного американского издания TMZ.

В среду, 22 апреля, полицейские обнаружили тело Дьяченко в его доме в Дейтоне-Бич, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Близкие попросили проверить жилье актера после того, как он несколько дней не выходил на связь.

Причины смерти Дмитрия Дьяченко до сих пор неизвестны. Как утверждают источники в правоохранительных органах, он умер еще во вторник утром, однако эта информация проверяется. Гибель актера также не связывают с пандемией коронавируса.

Актер фильма "Рэмбо" умер в возрасте 81 года

Дмитрий Дьяченко прославился после съемках в фильмах Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, Запретная зона, Сыны анархии и других.

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Смерть, Актер, Дмитрий Дьяченко, Альманах 2020.
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