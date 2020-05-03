Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)

1 Этот смертельный вирус беспощаден ко всем, и ему неважно, какие регалии, статусы и деньги имеет человек, и среди его жертв немало знаменитых людей. Вспомним тех, кто не смог справиться с болезнью. Лючия Бозе, итальянская актриса Думала ли когда-нибудь обычная девушка, стоящая за кассой миланской кондитерской, что когда-нибудь станет звездой? Наверное, нет. Тем не менее, она является знаковой фигурой своего времени и снималась у самых известных режиссеров, среди которых и Федерико Феллини. "Под знаком скорпиона", "Сатирикон", "Хроника одной любви"… - и это не весь список фильмов, в которых блеснула талантом актриса. Не стало Лючии 23 марта, ей было 90 лет.

2 Адам Шлезингер, американский певец Трижды обладатель премии "Эмми", лауреат "Грэмми", претендент на "Оскар" и "Золотой Глобус" Адам Шлезингер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но оправиться от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, так и не смог. Ему было 52 года.

3 Ли Фьерро, американская актриса Мать мальчика, которого съела акула в фильме "Челюсти", - роль, которая принесла известность Фьерро. Если не помните, именно она дала пощечину полицейскому, который знал о злодеяниях хищника, но не стал закрывать пляж. 91-летняя актриса жила в пансионате и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.

4 Серджио Росси, дизайнер 85-летний основатель люксового бренда обуви скончался в родной Италии. До этого он был госпитализирован с подозрением на вирус. Примечательно, что сам Росси пытался помочь тем, кто борется с масштабным недугом, пожертвовав в одну из инфекционных больниц 100 тысяч евро.

5 Терренс Макнелли, американский драматург "Бард американского театра" является одним из известных драматургов современности: его пьесы ставят на сценах всего мира. Макнелли страдал от хронической болезни легких, и поэтому организм не смог справиться с вирусом. Терренсу было 82 года.

6 Франциско Гарсия, футболист Пожалуй, спортсмен является одним из самых молодых людей, ставших жертвами коранавируса, - испанскому игроку был всего 21 год. Известно, что за несколько недель до этого у футболиста обнаружили онкологию. Коронавирусная инфекция усугубила и так непростую ситуацию - организм не справился с нагрузкой.

7 Марк Блум, актер Американский актер прославился в 1985 году, сыграв главную роль в фильме "Отчаянно ища Сьюзен". Он известен, прежде всего, по картине "Крокодил Данди". 69-летнего мужчину свели в могилу осложнения, вызванные COVID-19.

8 Эдди Лардж, актер Эдди Лардж известен своей универсальностью. Он был не только блестящим комиком, но и снимался в кино, пел, писал сценарии. Как рассказал его сын, 78-летний отец попал в госпиталь с сердечной недостаточностью, где и подхватил коронавирус. К сожалению, ослабленный организм не смог справиться с болезнью.

9 Гойо Бенито, футболист Легендарный защитник мадридского "Реала" вместе с командой выиграл 11 титулов. В последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера, и подхваченный коронавирус только ухудшил его состояние. Спортсмену было 73 года.

10 Махмуд Джибриль, бывший премьер-министр Ливии Один из самых известных ливийских политиков имел проблемы с сердцем. В конце марта 67-летний Джибриль попал в больницу. Тест на коронавирус дал положительный результат, и мужчина находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. К сожалению, спасти его не удалось.

11 Аллен Гарфилд, актер В фильмографии актера более сотни работ, он снимался у таких известных режиссеров, как Фрэнсис Коппола, Роман Полански и др. Отечественные зрители хорошо помнят его по фильму "Девятые врата". 80-летний Гарфилд умер в Калифорнии 7 апреля, не справившись с коронавирусной инфекцией.

12 Морис Барье, актер Одной из самых заметных работ французского актера стало участие в комедии "Высокий блондин в черном ботинке". В свое время он снимался с такими корифеями, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. В марте 87-летний Барье попал в госпиталь с проблемами легких и заразился коронавирусом. Увы, лечение, длившееся почти месяц, результатов не дало.

13 Мария Тереза Бурбон-Пармская, испанская принцесса Коронавирус не обошел стороной и монарших особ. И если английский принц Чарльз и его коллега из Монако Альбер смогли справиться с болезнью, то больше всех не повезло Марии Терезе. Двоюродная сестра правящего короля Испании Филиппа VI умерла в возрасте 86 лет в Париже в конце марта.

14 Дмитрий Смирнов, композитор В Советском Союзе Смирнова не признавали власти, и он даже попал в так называемый черный список, в котором, кроме него, значились еще 6 композиторов. Тем не менее, его оперы были популярны в Европе. В начале 90-х Смирнов эмигрировал в Великобританию. В начале апреля 71-летний Дмитрий был переведен в отделение интенсивной терапии одного из лондонских госпиталей. О его смерти стало известно 9 апреля.

15 Шимон Окштейн, художник Шимон родился в Украине и в конце 70-х годов переехал в США. Серия работ "Девушки с обложек" (1984) стали его пропуском в мир большого искусства. С тех пор Окштейн считался одним из самых известных современных американских художников. Как признался один из друзей в соцсетях, 70-летний Шимон стал еще одной жертвой коронавируса.