Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании

Британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.

Известный британский театральный и киноактер Иэн Холм умер в Лондоне. По данным The Guardian, в последние годы актер страдал от болезни Паркинсона.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сэр Иэн Холм сегодня утром ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице в окружении своей семьи. Очаровательный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам его будет не хватать", - сообщает издание со ссылкой на агента Холма.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз, Великобритания. В 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, а в 1953 году пошёл в армию.

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Много играл в британских театрах, заслужив славу талантливого актёра. В 1981 году номинировался на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Огненные колесницы". А семь лет спустя Елизавета II посвятила его в рыцари.

На его счету более 100 ролей в кино. Наибольшую славу актеру принесли роли Вито Корнелиуса в "Пятом элементе", а также Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец".

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В этом месяце Иэн Холм выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к онлайн-сходке актерского состава "Властелина колец".

"Мне жаль, что я не смог увидеть вас лично. Я скучаю по всем вам. Надеюсь, во время ваших приключений вы много где побывали. А я сижу в своей хоббитской норе", - заявил тогда Иэн Холм.