Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм
О соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании

Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.

Известный британский театральный и киноактер Иэн Холм умер в Лондоне. По данным The Guardian, в последние годы актер страдал от болезни Паркинсона.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сэр Иэн Холм сегодня утром ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице в окружении своей семьи. Очаровательный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам его будет не хватать", - сообщает издание со ссылкой на агента Холма.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз, Великобритания. В 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, а в 1953 году пошёл в армию.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Death By Video (@deathbyvideo) on

Много играл в британских театрах, заслужив славу талантливого актёра. В 1981 году номинировался на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Огненные колесницы". А семь лет спустя Елизавета II посвятила его в рыцари.

Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла

На его счету более 100 ролей в кино. Наибольшую славу актеру принесли роли Вито Корнелиуса в "Пятом элементе", а также Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by George Weightman (@georgeweightman) on

В этом месяце Иэн Холм выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к онлайн-сходке актерского состава "Властелина колец".

"Мне жаль, что я не смог увидеть вас лично. Я скучаю по всем вам. Надеюсь, во время ваших приключений вы много где побывали. А я сижу в своей хоббитской норе", - заявил тогда Иэн Холм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Иэн Холм.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
03 Подкормка огурцов в открытом грунте
04 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
05 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь