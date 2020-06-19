Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла

Вчера, 18 июня, скончалась заслуженная артиска России, звезда фильма "Белое солнце пустыни" - Галина Дашевская. Актриса трагически погибла под колесами поезда.

Трагедия случилась вчера днем в 12:06 в районе станции Жаворонки Белорусского направления Московской железной дороги. Актрису сбила электричка. Причиной смерти стали полученные травмы, которые были несовместимы с жизнью. Сообщается, что актриса переходила железную дорогу на запрещающий сигнал.

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. После окончания студии при театре им. Моссовета осталась работать там же.

Актриса снялась во многих фильмах: "Дальше - тишина", "Июльский дождь", "Падение", "Красная стрела", "Жалоба", "Отпуск, который не состоялся", "День приезда - день отъезда" и "Операция на сердце".

Наибольшую популярность Галине Дашевской принесла роль Джамили в фильме "Белое солнце пустыни".

В начале 2000-х звезда снималась и в популярных сериалах, таких как "Глухарь", "Погоня за тенью", "Катя и Блэк". Также, актриса до последнего оставалась на подмостках родного театра, играя сложные, многогранные роли.

"Очень обаятельная женщина, красавица даже в возрасте, с незабываемым голосом. У нее замечательная семья. Муж, у которого проблемы с сердцем, дети… Дня них это жуткая трагедия. Несчастный случай оборвал жизнь прекрасного человека", - вспоминают коллеги-актеры.