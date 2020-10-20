Умерла актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука

В возрасте 93 лет скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили на странице Инстаграма компании artpictures.ru, которую возглавляет ее сын, российский актер и режиссер Федор Бондарчук.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Училась в МГУ, а после - поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева.

В 1955 году фильм с ее участием "Отелло" Сергея Юткевича участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а в 1956 году актриса была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля".

Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, Ирина Скобцева познакомилась еще во время ее учебы в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились.

Актриса была матерью Федора и Алены Бондарчук.

Отечественным зрителям она известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

Сам Федор Бондарчук и его племянник, актер Константин Крюков, пока никак не прокомментировали смерть артистки. Причина смерти неизвестна.

Как ранее сообщал "Телеграф", в России умер композитор и шансонье Александр Кальянов.