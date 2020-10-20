Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Праздник 20 октября: народные приметы и запреты
Праздник 20 октября: народные приметы и запреты
Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом
Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов для борьбы с коронавирусом

Умерла актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука

Умерла актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В возрасте 93 лет скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили на странице Инстаграма компании artpictures.ru, которую возглавляет ее сын, российский актер и режиссер Федор Бондарчук.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Училась в МГУ, а после - поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева.

В 1955 году фильм с ее участием "Отелло" Сергея Юткевича участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а в 1956 году актриса была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля".

Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, Ирина Скобцева познакомилась еще во время ее учебы в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились.

Актриса была матерью Федора и Алены Бондарчук.

Отечественным зрителям она известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

Сам Федор Бондарчук и его племянник, актер Константин Крюков, пока никак не прокомментировали смерть артистки. Причина смерти неизвестна.

Как ранее сообщал "Телеграф", в России умер композитор и шансонье Александр Кальянов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Смерть, Федор Бондарчук, Альманах 2020, Ирина Скобцева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
02 В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине
03 В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
04 Катастрофа самолета МАУ: Иран готов выплатить компенсации родственникам погибших
05 Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Местные выборы в Украине пройдут без европейских наблюдателей
Местные выборы в Украине пройдут без европейских наблюдателей
Евро дорожает: курс валют в Украине 20 октября
Евро дорожает: курс валют в Украине 20 октября
Умерла актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука
Умерла актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь