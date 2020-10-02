Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов

Известный российский звукорежиссер и музыкант Александр Кальянов умер на 74 году жизни.

О смерти своего друга и коллеги на своей официальной странице в Инстаграм сообщила эстрадная певица Алла Пугачева.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни", - заявила знаменитость.

View this post on Instagram A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Oct 2, 2020 at 8:39am PDT

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча, Россия. Изначально будущий музыкант работал у Аллы Пугачевой обычным звукорежиссером, но с годами ему удалось пробиться на сцену и стать известным шансонье.

Позже Кальянов создал одну из первых частных студий звукозаписи. На протяжении своей карьеры мужчине удалось поработать не только с российскими эстрадными певцами, но и звездами западного шоу-бизнеса.

Близкие и знакомые музыканта поговаривали, что 73-летний Александр всегда был влюблен в Примадонну, но никогда не пиарился на его дружбе с ней.

Кальянов трижды становился лауреатом премии "Шансон года".