Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов

О смерти своего друга и коллеги на своей официальной странице в Инстаграм сообщила эстрадная певица Алла Пугачева.
"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни", - заявила знаменитость.
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Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча, Россия. Изначально будущий музыкант работал у Аллы Пугачевой обычным звукорежиссером, но с годами ему удалось пробиться на сцену и стать известным шансонье.
Позже Кальянов создал одну из первых частных студий звукозаписи. На протяжении своей карьеры мужчине удалось поработать не только с российскими эстрадными певцами, но и звездами западного шоу-бизнеса.
Близкие и знакомые музыканта поговаривали, что 73-летний Александр всегда был влюблен в Примадонну, но никогда не пиарился на его дружбе с ней.
Кальянов трижды становился лауреатом премии "Шансон года".