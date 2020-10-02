Сын актера Николаса Линдхерста скончался в 19 лет

Звезда сериала So Awkward, сын британского актера Николаса Линдхерста, Арчи Линдхерст скончался после непродолжительной болезни.

Парень умер еще 22 сентября, однако стало известно об этом только сейчас. Представители телекомпании CBBC, с которой сотрудничал актера, рассказали о потере.

"Нам очень жаль сообщать вам, что Арчи Линдхерст, который так блестяще сыграл Олли в So Awkward на CBBC, умер после непродолжительной болезни" - написали в сообщении.

Арчи был наиболее известен по роли Олли Коултона в комедийном сериале So Awkward. Руководитель отдела контента CBBC Шерил Тейлор отметила Арчи, как "очень талантливого молодого актера". Также, она добавила: "Все мы в BBC Children's опустошены. Нам всем будет его очень не хватать, и сейчас мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Archie Lyndhurst (@archie_lyndhurst) 13 Фев 2020 в 11:27 PST

Кроме этого, Арчи Линдхерст озвучивал героев в видеоигре Final Fantasy XIV: Heavensward и сыграл в сериале "плохое образование".

Трагическое событие прокомментировал и отец Арчи - Николас Линдхерст, выступив с заявлением от имени себя и своей жены - бывшей балерины Люси Смит. "Люси и я глубоко убиты горем и уважительно просим уединения" - сказал актер.

Отметим, что Арчи был единственным ребенком у супругов.

Многие коллеги актера также выразили слова сочувствия родителям Арчи и написали несколько слов о нем. Так, Джек Уайтхолл написал в Instagram дань уважения, сказав, что он "никогда не будет забыт".

Актер "Игры престолов" Сэмюэл Смолл написал: "Моему брату Арчи. Тебе еще нужно было прожить столько жизни, и я бы отдал все, чтобы ты продолжал жить ею. Мое сердце болит весь день, и я каждый день думаю о тебе, и мне просто хотелось бы поговорить с тобой еще раз, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Я клянусь гордиться тобой до последнего вздоха. Люблю тебя отныне до бесконечности. Отдыхай, братан".