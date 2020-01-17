Печальная новость: умер Кристофер Толкин, составитель "Истории Средиземья" и "Сильмариллиона"

Новости шоу бизнеса:В возрасте 95 лет скончался сын британского писателя Джона Толкина.

Кристофер Толкин, младший сын автора "Властелина колец" Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет, сообщает The Tolkien Society.

Кристофер Толкин родился 21 ноября 1924 года в Лидсе. В годы Второй мировой войны он служил в Королевских ВВС, позднее преподавал английский язык в Оксфорде.

Толкин-младший был автором многих карт Средиземья, которые публиковались в первых изданиях "Властелина колец".

После смерти отца Кристофер Толкин доработал и опубликовал его незавершенную книгу "Сильмариллион", а также 12-томную "Историю Средиземья", составленную из черновиков Джона Толкина.

Кристофер Толкин возглавлял Tolkien Estate – компании, которой принадлежат авторские права на произведения Толкина-старшего, за исключением прав на экранизацию "Хоббита" и "Властелина колец".

В 2017 году Tolkien Estate продала Amazon права на экранизацию сериала по вселенной "Властелина колец". Вскоре Кристофер Толкин сложил полномочия главы компании.

Кристофер Толкин критиковал трилогию Питера Джексона, утверждая, что авторы экранизации сосредоточились на "экшене для подростков" и свели на нет эстетику и философию Джона Р. Р. Толкина.