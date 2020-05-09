Ушел из жизни один из основателей рок-н-ролла

Новости шоу бизнеса:В субботу, 9 мая, умер американский певец и композитор Литл Ричард.

В возрасте 87 лет скончался знаменитый американский певец, композитор, музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла Ричард Уэйн Пенниман, известный как Литл Ричард.

Его считают отцом-основателем рок-н-ролла, а его манеру исполнения и яркий стиль ни с кем не спутаешь.

Его победное шествие на поприще нового музыкального течения началось в 1956 году с сингла Tutti Frutti, и продолжилось такими хитами как Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly и др.

Смерть музыканта подтвердил изданию Rolling Stone его сын Дэнни Пеннинман. К сожалению, причина смерти пока неизвестна.