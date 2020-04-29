Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Умер актер из "Миллионера из трущоб"

Умер актер из "Миллионера из трущоб"
12:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Что стало причиной смерти звезды Голливуда и Болливуда, пока неизвестно.

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который снялся в успешных фильмах Голливуда, умер в больнице. На время смерти ему было 53 года.

Как сообщает ВВС, последние дни Ирфан Кхан провел в больнице в Мумбаи, Индия. В официальном сообщении говорится, что "актер ушел из жизни в окружении семьи, о которой он больше всего заботился, оставив после себя действительно великое наследие".

В 2018 году Ирфан Кхан рассказал поклонникам о нейроэндокринной опухоли, которую у него обнаружили. Лечение актер "Миллионера из трущоб" проходил в Лондоне. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Haasil se Hindi Medium tak , villain se popular Hero tak. Thank you #StarScreenAwards2017 !!

Публикация от Irrfan (@irrfan)

Умер Ирфан Кхан: краткая биография и фильмография

Пока весь мир приходит в себя от новости о смерти Ирфана Кхана, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, каким был его звездный путь.

Родился индийский актер в Джайпуре в семье бизнесменов. Поэтому в подростковом возрасте с легкостью поступил на учебу в Национальную школу драмы в Нью-Дели. Именно там он получил степень магистра и сделал первый шаг к кинокарьере.

Из-за своей харизмы и мужества Ирфан Кхан сперва получал роли злодеев в индийских сериалах. Изменить этот образ ему помог фильм "Салам бамбей", где он предстал перед зрителями в роли писаря. После этого Ирфан Кхан получил роль в успешных кинолентах, которые не только помогли ему стать звездой Болливуда, но и Голливуда. Сейчас в его фильмографии десятки кинолент, которые высоко оценили зрители! 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Are you coming ? #lifeiswaiting @qqsthefilm pic by @omkar.kocharekar

Публикация от Irrfan (@irrfan)

Фильмы с участием Ирфана Кхана:

  • "Воин" (2001)

  • "Ее сердце" (2007)

  • "Миллионер из трущоб" (2008)

  • "Четверка сумасшедших" (2008)

  • "Парикмахер Биллу" (2009)

  • "Жизнь Пи" (2012)

  • "Новый Человек-паук" (2012)

  • "Ланчбокс" (2013)

  • "Разведчики" (2013)

  • "Вне закона" (2014)

  • "Мир Юрского периода" (2015)

  • "Одинокий призрак" (2015)

  • "Инферно" (2016)

  • "Пазлы" (2018)

После диагностирования рака в 2018 году Ирфан Кхан решил отменить запланированные съемки и отказаться от очередных проектов Голливуда.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание со знаменитым актером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актер, Миллионер из трущоб, Смерть актера, Ирфан Кхан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь