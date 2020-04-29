Умер актер из "Миллионера из трущоб"

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который снялся в успешных фильмах Голливуда, умер в больнице. На время смерти ему было 53 года.
Как сообщает ВВС, последние дни Ирфан Кхан провел в больнице в Мумбаи, Индия. В официальном сообщении говорится, что "актер ушел из жизни в окружении семьи, о которой он больше всего заботился, оставив после себя действительно великое наследие".
В 2018 году Ирфан Кхан рассказал поклонникам о нейроэндокринной опухоли, которую у него обнаружили. Лечение актер "Миллионера из трущоб" проходил в Лондоне.
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Haasil se Hindi Medium tak , villain se popular Hero tak. Thank you #StarScreenAwards2017 !!
Умер Ирфан Кхан: краткая биография и фильмография
Пока весь мир приходит в себя от новости о смерти Ирфана Кхана, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, каким был его звездный путь.
Родился индийский актер в Джайпуре в семье бизнесменов. Поэтому в подростковом возрасте с легкостью поступил на учебу в Национальную школу драмы в Нью-Дели. Именно там он получил степень магистра и сделал первый шаг к кинокарьере.
Из-за своей харизмы и мужества Ирфан Кхан сперва получал роли злодеев в индийских сериалах. Изменить этот образ ему помог фильм "Салам бамбей", где он предстал перед зрителями в роли писаря. После этого Ирфан Кхан получил роль в успешных кинолентах, которые не только помогли ему стать звездой Болливуда, но и Голливуда. Сейчас в его фильмографии десятки кинолент, которые высоко оценили зрители!
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Are you coming ? #lifeiswaiting @qqsthefilm pic by @omkar.kocharekar
Фильмы с участием Ирфана Кхана:
"Воин" (2001)
"Ее сердце" (2007)
"Миллионер из трущоб" (2008)
"Четверка сумасшедших" (2008)
"Парикмахер Биллу" (2009)
"Жизнь Пи" (2012)
"Новый Человек-паук" (2012)
"Ланчбокс" (2013)
"Разведчики" (2013)
"Вне закона" (2014)
"Мир Юрского периода" (2015)
"Одинокий призрак" (2015)
"Инферно" (2016)
"Пазлы" (2018)
После диагностирования рака в 2018 году Ирфан Кхан решил отменить запланированные съемки и отказаться от очередных проектов Голливуда.
Пока неизвестно, где и когда состоится прощание со знаменитым актером.