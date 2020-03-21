Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки

Новости шоу бизнеса:Представители звезды отметили, что смерть произошла по естественным причинам.

Вчера, 20 марта, умер культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он ушел из жизни в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия.

На личной странице легендарного американского вокалиста и композитора в твиттере появилось сообщение, которым родные и близкие объявили о его смерти. Кенни Роджерс умер после успешной карьеры, которую он начал еще в 70-х годах прошлого века.

Представители музыканта заверили, что его смерть наступила естественным путем в возрасте 81 год. Последние минуты своей жизни Кенни Роджерс провел в своем доме в городе Санди-Спрингс.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT — Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020

"Роджерс мирно умер дома от естественных причин под наблюдением врачей и в окружении своей семьи", – говорится в твитте.

Кенни Роджерс навсегда вошел в историю мировой музыки благодаря своему хриплому голосу и теплу, которое он излучал на сцене. За свою карьеру он продал более 100 миллионов пластинок и успел поработать с самыми известными художниками и продюсерами. Более 50 его хитов входили в самые популярные музыкальные чарты в разных странах мира.

Кенни Роджерс был шестикратным лауреатом кантри-музыкальных премий и трехкратным лауреатом премии Грэмми в 1977, 1979 и 1988 годах. Он завершил свою карьеру в 2018 году по состоянию здоровья.