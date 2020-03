Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки

Вчера, 20 марта, умер культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он ушел из жизни в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия.

На личной странице легендарного американского вокалиста и композитора в твиттере появилось сообщение, которым родные и близкие объявили о его смерти. Кенни Роджерс умер после успешной карьеры, которую он начал еще в 70-х годах прошлого века.

Представители музыканта заверили, что его смерть наступила естественным путем в возрасте 81 год. Последние минуты своей жизни Кенни Роджерс провел в своем доме в городе Санди-Спрингс.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

