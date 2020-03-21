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Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
На 82 году жизни умер Кенни Роджерс

Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки

Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
18:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Представители звезды отметили, что смерть произошла по естественным причинам.

Вчера, 20 марта, умер культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он ушел из жизни в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия.

На личной странице легендарного американского вокалиста и композитора в твиттере появилось сообщение, которым родные и близкие объявили о его смерти. Кенни Роджерс умер после успешной карьеры, которую он начал еще в 70-х годах прошлого века.

Представители музыканта заверили, что его смерть наступила естественным путем в возрасте 81 год. Последние минуты своей жизни Кенни Роджерс провел в своем доме в городе Санди-Спрингс.

"Роджерс мирно умер дома от естественных причин под наблюдением врачей и в окружении своей семьи", – говорится в твитте.

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Кенни Роджерс навсегда вошел в историю мировой музыки благодаря своему хриплому голосу и теплу, которое он излучал на сцене. За свою карьеру он продал более 100 миллионов пластинок и успел поработать с самыми известными художниками и продюсерами. Более 50 его хитов входили в самые популярные музыкальные чарты в разных странах мира.

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Кенни Роджерс был шестикратным лауреатом кантри-музыкальных премий и трехкратным лауреатом премии Грэмми в 1977, 1979 и 1988 годах. Он завершил свою карьеру в 2018 году по состоянию здоровья.

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Биография, Музыкант, Смерть, Альманах 2020, Кенни Роджерс.
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