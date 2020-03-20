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На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение"

На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение"
17:28 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Ярослав Федоришин - одна из самых ярких личностей в театральной и общественной жизни Украины.

В ночь на 20 марта на 66-м году умер основатель Львовского академического театра "Воскресение" и художественный руководитель Международного театрального фестиваля "Золотой Лев" Ярослав Федоришин.

Громада Львова выражает искренние соболезнования родным и близким Федоришина, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"От нас ушел человек, для которого театр, зрители, искусство - это была вся жизнь. Тысячи поклонников "Золотого льва" и театра "Воскресение" скорбят и сочувствуют. Львов благодарит Вас, Ярослав, и помнит", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Фото twitter.com/lvivingxpress

Под руководством Ярослава Федоришина театр "Воскресение" прошел путь развития от основания к художественному признанию. Большинство спектаклей мастера с успехом представляли Украину на международных театральных фестивалях, где получили признание театральной публики и театральной критики.

Художник работал с актерами по собственной методологии, которая позволяет актерам действовать в сложной драматургии, быть свободным в насыщенном уличном действе, где от актера требуется высокое физическое совершенство, выдержка, владение собственным телом и т.д.

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Напомним:

  • В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала. Британский музыкант Дженезис Пи-Орридж умер от лейкемии.
  • Бывший чемпион мира в двух весах американец Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет.
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театр, Смерть, Золотой Лев, Воскресение, Альманах 2020, Ярослав Федоришин.
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