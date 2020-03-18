Скачать
Среда, 18.03.2020
Лучше Месси: Кейсуке Хонда вписал свое имя в историю мирового футбола
Японский футболист Кейсуке Хонда стал первым в истории, забивавшим на пяти континентах
УХЛ на долгий период приостановила чемпионат
Чемпионат Украины остановлен до сентября в связи с карантином
Хэй назвал Топ-5 лучших боксеров хэвивейта, упомянув Усика
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Турнир серии Большого шлема перенесли из-за коронавируса
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки

Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего

Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
13:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

Новости спорта:Бывший чемпион мира в двух весах американец Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет.

17 марта в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.

Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет. Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. По сведениям источников, Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.

Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет/Фото: Твиттер PBConFOX

Несколькими днями ранее мертвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.

Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас

Боксер в соцсетях показал трогательные снимки, посвященные умершей матери своих детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Роджер Мейвезер, Альманах 2020, Умер Роджер Мейвезер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
02 Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
03 Карпаты решили приостановить тренировки
04 Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А
05 Донецкий Шахтер повесил ценник на Михаила Мудрика, которым интересуются Аталанта и Рома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь