Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего

17 марта в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.

Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет. Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. По сведениям источников, Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.

Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет/Фото: Твиттер PBConFOX

A two weight world champion, and an extraordinary trainer.

Несколькими днями ранее мертвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.

Rest In Peace Roger Mayweather Floyd needs our prayers, two losses in one week. pic.twitter.com/JM9KmynN32

— MMA Gone Wild (@MMAgonewild) March 17, 2020