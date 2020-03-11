Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас

Новости спорта:Флойд Мейвезер считает своего подопечного Джервонту Дэвиса самым зрелищным боксером современности.

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, назвал двух боксёров, которые достойны титула лучшего в настоящий момент.

По его мнению, это действующий чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Джервонта Дэвис и обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

25-летний Дэвис провёл в профессиональном боксе 23 поединка, одержав в них 23 победы (в том числе 22 нокаутом). На счету 32-летнего Кроуфорда 36 побед (в том числе 27 нокаутом) в 36 боях.

"Самый зрелищный боксёр прямо сейчас — это Джервонта Дэвис. В конце концов, у него 23 победы, причём 22 нокаутом, и ноль поражений. Что касается лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории, то я был назвал Теренса Кроуфорда", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.