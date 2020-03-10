Мейвезер намерен стать владельцем клуба АПЛ

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер рассматривает возможность приобретения Ньюкасла. Об этом сообщает TMZ.
Недавно экс-чемпион мира посетил Великобританию. Во время пребывания в Ньюкасле Флойд пообщался с фанатами "сорок".
"В США мы называем этот спорт соккером, а не футболом. Ньюкасл - потрясающий клуб. Я слышал о нем даже в США. Если люди хотят, чтобы я купил Ньюкасл, пусть дадут мне знать", - заявил Мейвезер.
Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, одержав 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
В данный момент Ньюкасл занимает 13 место в чемпионате Англии, набрав 35 очков в 29 турах.