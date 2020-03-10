Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы

Новости спорта:Украинский игрок проанализировал игру "небесно-голубых" в Манчестерском дерби.

В центральном матче 29-го тура АПЛ состоялось манчестерское дерби - Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Манчестер Сити. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды.

"Это был тяжелый поединок. Против Юнайтед всегда тяжело, ведь они хорошо играет. МЮ отлично оборонялись и прессинговали, однако мы обязаны выступать агрессивнее впереди и реализовывать свои моменты.

Мы должны улучшать себя. Ведь футбол - это не только про владение, но и голы. Вы обязаны забивать, создавать моменты и оказывать давление впереди. Мы понимали, что они будут играть с пятью защитниками, мы были готовы к этому. Поздравляю Манчестер Юнайтед, это был не лучший наш матч.

Проанализируем матч вместе с Хосепом Гвардиолой, он нам выскажет свои мысли. Однако мы не можем смотреть вниз - мы должны смотреть вперед. Далее будет еще много поединков, мы не имеем права сдаться", - приводит слова Александра Manchester Evening News.