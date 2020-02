RIP: в США трагично погиб молодой рэпер Pop Smoke

Новости шоу бизнеса:В США в собственном доме застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke.

Двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.

Хип-хоп-исполнителя доставили в клинику, однако врачи не смогли его спасти. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

Предполагается, что музыкант арендовал этот дом у актера и продюсера Эдвина Арройяве, который является владельцем помещения.

В прошлом году Pop Smoke выпустил альбом Meet the Woo. Его обновленная версия - Meet The Woo 2 вышла 7 февраля 2020 года. Среди наиболее известных хитов рэпера — Dior, Welcome To The Party и Christopher Walking.