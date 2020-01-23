Что на самом деле стало причиной смерти рэпера Juice WRLD?

Причиной смерти тогда называли внезапный сердечный приступ, но после его смерти во время обыска самолета правоохранители обнаружили более 30 килограммов марихуаны и лекарства с содержанием кодеина. 22 января в СМИ обнародовали официальную причину смерти.
Журналисты Fox News получили результаты судмедэкспертизы, сделанной после смерти рэпера. По официальным данным, 21-летний Juice WRLD умер от передозировки наркотиками.
"Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти – несчастный случай", – говорилось в отчете медиков.
На американском портале TMZ сообщили, что наркотические вещества были обнаружены в частном самолете 21-летнего исполнителя, которым он прилетел в аэропот Чикаго. В частности, на борту нашли сироп от кашля с кодеином.
По словам людей, находившихся в самолете с рэпером, незадолго до своей смерти он выпил несколько каких-то таблеток. В издании добавляют, что покойный Juice WRLD часто принимал обезболивающие лекарства с содержанием опиоидов Percocet. Сам рэпер не скрывал, что еще со школьных лет страдал от наркотической зависимости. Из-за ухудшения состояния здоровья он прошел курс лечения, перестал употреблять сильные наркотики и перешел на медикаментозную марихуану.
Что произошло с Juice WRLD?
8 декабря американец Juice WRLD потерял сознание, когда ожидал пересадку в аэропорту города Чикаго, прилетев из Лос-Анджелеса. Он гулял по аэропорту Midway, но внезапно потерял сознание и из его рта потекла кровь. Медики оперативно прибыли на место трагедии, однако спасти звезду так и не удалось. Смерть наступила в одной из больниц после госпитализации.
За свою недолгую, но успешную карьеру Juice WRLD выпустил два микстейпа и два студийных альбома, нередко занимая первые строчки американских чартов. На премии Billboard Music Awards 2019, что прогремела в США 2 мая, получил звание "Лучшего нового артиста".