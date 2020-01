Рэп-певица Алиша Киз рассказала, когда анонсирует новый альбом и показала его обложку (Фото)

Новости культуры:Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года.

Американская рэп-певица Алиша Киз, которая в этом году будет ведущей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", назвала дату выхода нового альбома и показала его обложку.

Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года. Об этом сообщается в Instagram артистки.

Последний альбом Алиши Киз "Here" вышел в 2016 году.

