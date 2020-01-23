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Четверг, 23.01.2020
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Рэп-певица Алиша Киз рассказала, когда анонсирует новый альбом и показала его обложку (Фото)

Рэп-певица Алиша Киз рассказала, когда анонсирует новый альбом и показала его обложку (Фото)
15:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года.

Американская рэп-певица Алиша Киз, которая в этом году будет ведущей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", назвала дату выхода нового альбома и показала его обложку.

Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года. Об этом сообщается в Instagram артистки.

Последний альбом Алиши Киз "Here" вышел в 2016 году.

 
 
 
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Публикация от No Breaks In 2020 (@therealswizzz)

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Напомним, что украинская группа Mountain Breeze представила новинку - англоязычную песню Why do not we. Это второй трек за время деятельности артистов, который создан самостоятельно участниками.

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Все по теме:

Музыка, Алиша Киз, Рэп, Новый альбом, Песня, Рэп-певица, ALICIA.
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