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Искренняя и легкая: Mountain Breeze выпустили новую песню (Видео)

Искренняя и легкая: Mountain Breeze выпустили новую песню (Видео)
13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Для ребят эта композиция - это желание сохранить то, что так важно для каждого.

Украинская группа Mountain Breeze представила новинку - англоязычную песню Why do not we. Это второй трек за время деятельности артистов, который создан самостоятельно участниками.

Фронтмен группы Александр Беляк отмечает, что эта песня для него является особенной. "Она приснилась мне!" - говорит певец.

Саша рассказал, что в этом сне он шел по коридору какой-то выставки, когда у него в голове просто начала играть мелодия. Когда артист проснулся, то музыка продолжала играть в мыслях, и он записал, что слышал на диктофон.

Остальным ребятам из группы песня очень понравилась, особенно своей атмосферой. "Она такая легкая, сразу хочется вспомнить самые светлые моменты из своей жизни" - поделился мыслями Илья Беляк.

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В планах группы добавить эту песню в следующий альбом Mountain Breeze. Ребята очень настроены на работу в 2020 году, ведь "безумно соскучились за тем, что бы делиться своей музыкой с миром".

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Все по теме:

Музыка, Песня, Группа, Трек, Украинская группа, Mountain Breeze.
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