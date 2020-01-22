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Среда, 22.01.2020

Казино, Лас-Вегас и скорость: The Weeknd представил новый клип (Видео)

Канадский певец The Weeknd после презентации клипа на песню Heartless выпустил музыкальное видео на трек Blinding Lights, вышедший в ноябре прошлого года. Видео по сюжету продолжает клип Heartless, действие которого проходило в казино Лас-Вегаса. В новом ролике The Weeknd гоняет по трассе, танцует и жутко смеется. Оба сингла, вероятнее всего, войдут в новый альбом артиста, релиз которого запланирован на 2020 год.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Видео, Песня, The Weeknd, Трек, Blinding Lights.
17:43 Сегодня Телеграф
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