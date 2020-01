Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)

Новости культуры:Гомес обошла своего самого главного конкурента — рэпера Родди Рича, и ее альбом признали самым популярным на этой неделе.

Селена Гомес столько сил вложила в свой новый альбом Rare, что решила сделать все возможное, чтобы ее детище возглавило самый престижный музыкальный чарт Billboard. И ей это удалось.

Добавим, что рейтинг участников хит-парада складывается из нескольких факторов, в том числе учитывается, насколько хорошо продается диск. Так что певица, недолго думая, отправилась в ближайшие музыкальные магазины и скупила все пластинки Rare. А также призвала фанатов сделать то же самое. Похоже на читерство, но факт остается фактом: Гомес получила "золото".

Это официально случилось! Мне было немного неловко постоянно рекламировать свой альбом и просить вас его купить. Это было нечестно. Но я безмерно благодарна и никогда этого не забуду. Я искренне желаю вам наслаждаться музыкой и излучать любовь, — обратилась счастливая звезда к своим поклонникам в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Did it again @bangbangnyc rare Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 16 Янв 2020 в 12:23 PST

Топ-10 лучших альбомов этой недели по версии Billboard:

1. Selena Gomez — Rare

2. Roddy Ricch — Please Excuse Me for Being Antisocial

3. Moneybagg Yo — Time Served

4. Post Malone — Hollywood’s Bleeding

5. DaBaby — Kirk

6. Harry Styles — Fine Line

7. Jackboys — Jackboys

8. Frozen II Soundtrack

9. Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

10. Young Thug — So Much Fun

Примечательно, что Rare — уже третья пластинка певицы, возглавившая престижный чарт Billboard 200, ранее лидерами хит-парада становились Revival (2015) и Stars Dance (2013).