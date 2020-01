Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)

Новости культуры:Предлагаем вашему вниманию участников, которые уже представили свои песни широкой аудитории.

20 января организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2020 опубликовал список участников, которые будут соревноваться за право представить Украину на вокальном конкурсе в Нидерландах.

Первый полуфинал Национального отбора начнется 8 февраля, второй – 15 февраля. Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Участники Нацотбора на Евровидение-2020

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Александр Порядинский

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Элина Иващенко

GO-A

MOONZOO feat. FMF Sure

Песни участников Национального отбора на Евровидение-2020

CLOUDLESS

Конкурсная песня – Drown me down

CLOUDLESS – это мужская группа, которая получила известность после хита "Між світами", что стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. В группе появился новый вокалист Юра Каналош, который уже покорил сердца любителей вокальных шоу на украинском телевидении. Вокал Юры изменил звучание бойзбенда, добавил ему мощности, а поспособствовал группе с этим новый гитарист Михаил Шатохин.

GARNA

Конкурсная песня – Who we are?

GARNA – это сольный проект певицы Елены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Харьковская певица является автором собственных песен, вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

FO SHO

Конкурсная песня – BLCK SQR

FO SHO – это афроукраинского молодой хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Музыка сестер Бетти, Мариам и Сион Эндале – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

Александр Порядинский

Конкурсная песня – Savior

Александр Порядинский – самый молодой победитель известного певческого шоу "Х-фактор". Впервые заявил о себе в 4 сезоне шоу "X-фактор", который вышел на экраны 5 октября 2013 года. Все выступления в прямых эфирах прошли для певца без номинаций и "битв за жизнь".

GIO

Конкурсная песня – Feeling so Lost

GIO – молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос Страны".

Элина Иващенко

Конкурсная песня – Get up

Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончила Броварскую музыкальную школу и учится в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиера. Девушка работает ведущей на радиостанции "Наше Радио" и преподавателем вокала. Одержала победу в песенных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"). Элина Иващенко является обладательницей Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".