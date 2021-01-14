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Четверг, 14.01.2021
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Врачи даже не дают прогнозов: создателя «Ералаша» снова ввели в кому

Врачи даже не дают прогнозов: создателя «Ералаша» снова ввели в кому
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известный российский режиссер, создатель детского киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский подхватил коронавирус. Болезнь дала осложнения, и режиссер находится в больнице.

14 января 2021 года телеграмм-канал Baza сообщил, что состояние Грачевского вновь ухудшилось - режиссер находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы.

Врачи не дают никаких прогнозов, лишь сообщают, что его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что о болезни 71-летнего Бориса Грачевского стало известно 21 декабря 2020 года. Накануне Нового года его состояние ухудшилось и режиссера госпитализировали с воспалением легких. Так, как самостоятельно Грачевский дышать практически не мог, его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а после ввели в состояние искусственной комы.

11 января все СМИ протрубили, что Борис Юрьевич идет на поправку и его вывели из комы, однако вскоре его состояние снова начало резко ухудшаться.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 82-летнюю актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Режиссер, Борис Грачевский, Коронавирус.
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